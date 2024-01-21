В Афганістані розбився російський бізнес-джет

Невеликий чартерний літак з двома пасажирами, який летів з Індії в Москву, розбився в горах Афганістану

Фото: Вікіпедія

В Афганістані ввечері 20 січня зник з радарів російський бізнес-джет Falcon 10 з шістьома людьми на борту (два пасажири й чотири члени екіпажу). За інформацією індійського генерального директорату цивільної авіації (DGCA), він розбився об гору в провінції Бадахшан.

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У DGCA називають його марокканським за старою реєстрацією, але Росавіація повідомила, що літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі.

UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI — Economic Times (@EconomicTimes) January 21, 2024

"Ведуться пошуки повітряного судна", – йдеться в повідомленні Росавіації.

Літак виконував "чартерний санітарний рейс" за маршрутом Індія – Узбекистан – Росія, кінцевою точкою вказано московський аеропорт "Жуковський".

Falcon 10 (реєстраційний номер RA-09011; серійний – 128) був вироблений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1978 році.