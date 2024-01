В Афганістані розбився російський бізнес-джет

В Афганістані ввечері 20 січня зник з радарів російський бізнес-джет Falcon 10 з шістьома людьми на борту (два пасажири й чотири члени екіпажу). За інформацією індійського генерального директорату цивільної авіації (DGCA), він розбився об гору в провінції Бадахшан.

У DGCA називають його марокканським за старою реєстрацією, але Росавіація повідомила, що літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі.

UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI