В Афганістані розбився російський бізнес-джет
В Афганістані ввечері 20 січня зник з радарів російський бізнес-джет Falcon 10 з шістьома людьми на борту (два пасажири й чотири члени екіпажу). За інформацією індійського генерального директорату цивільної авіації (DGCA), він розбився об гору в провінції Бадахшан.
У DGCA називають його марокканським за старою реєстрацією, але Росавіація повідомила, що літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі.
UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI— Economic Times (@EconomicTimes) January 21, 2024
"Ведуться пошуки повітряного судна", – йдеться в повідомленні Росавіації.
Літак виконував "чартерний санітарний рейс" за маршрутом Індія – Узбекистан – Росія, кінцевою точкою вказано московський аеропорт "Жуковський".
Falcon 10 (реєстраційний номер RA-09011; серійний – 128) був вироблений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1978 році.
- На початку січня пасажирський Airbus A350 компанії Japan Airlines під час посадки в токійському аеропорту Ханеда зіткнувся на злітній смузі з турбогвинтовим літаком De Havilland Dash-8 служби берегової охорони й спалахнув. Усі 379 осіб на борту пасажирського літака залишилися живими, хоча близько двох десятків із них отримали травми. На борту літака берегової охорони загинули четверо осіб.