В Афганистане разбился российский бизнес-джет

Небольшой чартерный самолет с двумя пассажирами, летевший из Индии в Москву, разбился в горах Афганистана

Фото: Википедия

В Афганистане вечером 20 января исчез с радаров российский бизнес-джет Falcon 10 с шестью людьми на борту (два пассажира и четыре члена экипажа). По информации индийского генерального директората гражданской авиации (DGCA), он разбился о гору в провинции Бадахшан.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В DGCA называют его марокканским по старой регистрации, но Росавиация сообщила, что самолет был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов РФ. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI — Economic Times (@EconomicTimes) January 21, 2024

"Ведутся поиски воздушного судна", – говорится в сообщении Росавиации.

Самолет выполнял "чартерный санитарный рейс" по маршруту Индия – Узбекистан – Россия, конечной точкой указан московский аэропорт "Жуковский".

Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) был произведен французской компанией Dassault Aviation еще в 1978 году.