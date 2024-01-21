В Афганистане разбился российский бизнес-джет
В Афганистане вечером 20 января исчез с радаров российский бизнес-джет Falcon 10 с шестью людьми на борту (два пассажира и четыре члена экипажа). По информации индийского генерального директората гражданской авиации (DGCA), он разбился о гору в провинции Бадахшан.
В DGCA называют его марокканским по старой регистрации, но Росавиация сообщила, что самолет был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов РФ. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.
UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI— Economic Times (@EconomicTimes) January 21, 2024
"Ведутся поиски воздушного судна", – говорится в сообщении Росавиации.
Самолет выполнял "чартерный санитарный рейс" по маршруту Индия – Узбекистан – Россия, конечной точкой указан московский аэропорт "Жуковский".
Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) был произведен французской компанией Dassault Aviation еще в 1978 году.
- В начале января пассажирский Airbus A350 компании Japan Airlines при посадке в токийском аэропорту Ханеда столкнулся на взлетной полосе с турбовинтовым самолетом De Havilland Dash-8 службы береговой охраны и загорелся. Все 379 человек на борту пассажирского самолета остались живы, хотя около двух десятков из них получили травмы. На борту самолета береговой охраны погибли четыре человека.