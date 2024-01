В Афганистане разбился российский бизнес-джет

В Афганистане вечером 20 января исчез с радаров российский бизнес-джет Falcon 10 с шестью людьми на борту (два пассажира и четыре члена экипажа). По информации индийского генерального директората гражданской авиации (DGCA), он разбился о гору в провинции Бадахшан.

В DGCA называют его марокканским по старой регистрации, но Росавиация сообщила, что самолет был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов РФ. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

UPDATE | A #plane that #crashed in the mountains of Topkhana alongside the districts of Kuran-Munjan and Zibak of Badakhshan province, was Moroccan registered DF 10 aircraft, as per senior Directorate General of Civil Aviation (#DGCA) official | ANI