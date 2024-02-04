В России пропал вертолет Ми-8 МЧС – ресурсы захватчиков

Вертолет МЧС России Ми-8 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России.

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Ведомство захватчиков сообщило, что в ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8, на его борту находились трое членов экипажа.

Российское МЧС заявило о поисково-спасательных работах в районе села Деревянное и следовании к месту группировки спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. Кроме этого оккупанты пишут, что в состоянии готовности находится самолет Ан-26 МЧС со спасателями на борту.

Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявило, что аварийный маяк вертолета не срабатывает, по нему могли установить местонахождение борта.

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