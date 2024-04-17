17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара Российской Федерации уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным разведки, агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость Ми-8 такого типа может составлять $10 – $15 млн, уточнили в ГУР.

  • 4 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России.
  • 17 марта во временно оккупированном Россией молдавском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. На снимках, которые также были обнародованы, виден сгоревший вертолет – предположительно, Ми-8.
  • 22 марта российские СМИ заявляли о том, что недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области якобы упал военный вертолет Ми-8, а пилот получил ранения. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для Liga.net отметил, что эта информация уточнялась.

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