В Самаре на аэродроме "Кряж" уничтожен вертолет Ми-8 – ГУР
17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара Российской Федерации уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным разведки, агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.
Стоимость Ми-8 такого типа может составлять $10 – $15 млн, уточнили в ГУР.
- 4 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России.
- 17 марта во временно оккупированном Россией молдавском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. На снимках, которые также были обнародованы, виден сгоревший вертолет – предположительно, Ми-8.
- 22 марта российские СМИ заявляли о том, что недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области якобы упал военный вертолет Ми-8, а пилот получил ранения. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для Liga.net отметил, что эта информация уточнялась.
Читайте также: Командующий Воздушных сил объявил об ударе ракетами по двум "сушкам". Минус Су-34 у России