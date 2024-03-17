Приднестровье. Местные пишут об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе — фото

Последствия прилета по Приднестровью (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Россией молдовском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

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Там заявляют, что после прилета неизвестного беспилотника в воинской части были взрыв и пожар.

На снимках видно сгоревший вертолет — предположительно, Ми-8.

Оккупанты говорят, что дрон летел со стороны "Клеверного моста", который расположен рядом с украинской границей.

Отмечается, что жертв нет, работают "правоохранительные органы".

СПРАВКА Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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