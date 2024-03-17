Приднестровье. Местные пишут об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе — фото
Последствия прилета по Приднестровью (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Россией молдовском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

Там заявляют, что после прилета неизвестного беспилотника в воинской части были взрыв и пожар.

Приднестровье. Местные пишут об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе — фото

На снимках видно сгоревший вертолет — предположительно, Ми-8. 

Оккупанты говорят, что дрон летел со стороны "Клеверного моста", который расположен рядом с украинской границей. 

Отмечается, что жертв нет, работают "правоохранительные органы". 

Приднестровье. Местные пишут об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе — фото
СПРАВКА
Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.
  • 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
  • Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
  • В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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