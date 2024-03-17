Приднестровье. Местные пишут об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе — фото
Во временно оккупированном Россией молдовском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.
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Там заявляют, что после прилета неизвестного беспилотника в воинской части были взрыв и пожар.
На снимках видно сгоревший вертолет — предположительно, Ми-8.
Оккупанты говорят, что дрон летел со стороны "Клеверного моста", который расположен рядом с украинской границей.
Отмечается, что жертв нет, работают "правоохранительные органы".
СПРАВКАПриднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
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