Невизнане Придністров'я звернулося до Росії з проханням "захистити" його від Молдови – фото
"Депутати" невизнаного Придністров'я на сьогоднішньому з'їзді звернулися до Росії з проханням "захистити" його від Молдови. Про це повідомляє молдовське видання News Maker, низка Telegram-каналів публікує так званий документ.
Зокрема у "тексті рішення" пишуть, що у Придністров’ї – на окупованій частині Молдови – мешкають понад 220 000 росіян, а Росія нібито є гарантом та посередником у переговорному процесі.
Пропагандисти звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я".
Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв'язала проти невизнаної "ПМР" "економічну війну". Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він "навмисно блокує переговори з Тирасполем".
Речник МЗС Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем".
LIGA.net звернулася до представників оборони та розвідки. 22 лютого ГУР заперечувало плани сьогоднішнього звернення до РФ.
- 10 січня так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я (ПМР) заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян".
- У коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, має провокативний характер.