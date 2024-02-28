Невизнане Придністров'я звернулося до Росії з проханням "захистити" його від Молдови – фото

Фото: соцмережі

"Депутати" невизнаного Придністров'я на сьогоднішньому з'їзді звернулися до Росії з проханням "захистити" його від Молдови. Про це повідомляє молдовське видання News Maker, низка Telegram-каналів публікує так званий документ.

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Зокрема у "тексті рішення" пишуть, що у Придністров’ї – на окупованій частині Молдови – мешкають понад 220 000 росіян, а Росія нібито є гарантом та посередником у переговорному процесі.

Фото: соцмережі

Пропагандисти звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я".

Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв'язала проти невизнаної "ПМР" "економічну війну". Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він "навмисно блокує переговори з Тирасполем".

Речник МЗС Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем".

LIGA.net звернулася до представників оборони та розвідки. 22 лютого ГУР заперечувало плани сьогоднішнього звернення до РФ.

Фото: соцмережі