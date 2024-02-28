Непризнанное Приднестровье обратилось к России с просьбой "защитить" его от Молдовы – фото

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"Депутаты" непризнанного Приднестровья на сегодняшнем съезде обратились к России с просьбой "защитить" его от Молдовы. Об этом сообщает молдавское издание News Maker, ряд Telegram-каналов публикует так называемый документ.

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В частности, в "тексте решения" пишут, что в Приднестровье – на оккупированной части Молдовы – проживают более 220 000 россиян, а Россия якобы является гарантом и посредником в переговорном процессе.

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Пропагандисты обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружеству Независимых Государств (СНГ), Европейскому парламенту, международному комитету Красного Креста и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и правам и свободам жителей Приднестровья".

Согласно заявлению местных депутатов, Молдова якобы развязала против непризнанной "ПМР" "экономическую войну". В частности, они обвинили Кишинев в том, что он "намеренно блокирует переговоры с Тирасполем".

LIGA.net обратилась к представителям обороны и разведки. 22 февраля ГУР отрицало планы сегодняшнего обращения в РФ.

Фото: соцсети