З'їзд у Придністров'ї. У Молдові відкинули пропагандистські декларації з Тирасполя

Відомство повідомило, що "відкидає пропагандистські декларації, озвучені в Тирасполі".

Також бюро нагадало, що придністровський регіон користується перевагами політик миру, безпеки та економічної інтеграції з Європейським Союзом, котрі є сприятливими для всіх громадян.

Сьогодні "депутати" невизнаного Придністров'я на з'їзді звернулися до Росії з проханням "захистити" його від Молдови.

Згідно з заявою незаконних місцевих депутатів, Молдова буцімто розв'язала проти псевдореспубліки "економічну війну". Зокрема, так звані депутати звинуватили Кишинів у тому, що він "навмисно блокує переговори з Тирасполем".

Речник МЗС Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем".

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

10 січня так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я (ПМР) заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян".

У коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, має провокативний характер.

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