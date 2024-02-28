Съезд в Приднестровье. В Молдове отвергли пропагандистские декларации из Тирасполя
Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде псевдодепутатов так называемого Приднестровья. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте молдавского правительства.
Ведомство сообщило, что "отвергает пропагандистские декларации, озвученные в Тирасполе".
Также бюро напомнило, что приднестровский регион пользуется преимуществами политик мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, которые являются благоприятными для всех граждан.
Сегодня депутаты непризнанного Приднестровья на съезде обратились в Россию с просьбой "защитить" его от Молдовы.
Согласно заявлению незаконных местных депутатов, Молдова развязала против псевдореспублики "экономическую войну". В частности, так называемые депутаты обвинили Кишинев в том, что он "намеренно блокирует переговоры с Тирасполем".
Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем".
- 10 января так называемое Министерство государственной безопасности незаконного Приднестровья (ПМР) заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной и похищении своих "граждан".
- В комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг это заявление и отметил, что оно, скорее всего, носит провокационный характер.
Читайте также: Санду: Конфликт в Приднестровье может быть решен после победы Украины в войне с Россией