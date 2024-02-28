Съезд в Приднестровье. В Молдове отвергли пропагандистские декларации из Тирасполя

Сегодня так называемые депутаты псевдореспублики обращались в Россию за "защитой"

Фото: ресурс оккупантов

Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде псевдодепутатов так называемого Приднестровья. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте молдавского правительства.

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Ведомство сообщило, что "отвергает пропагандистские декларации, озвученные в Тирасполе".

Также бюро напомнило, что приднестровский регион пользуется преимуществами политик мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, которые являются благоприятными для всех граждан.

Сегодня депутаты непризнанного Приднестровья на съезде обратились в Россию с просьбой "защитить" его от Молдовы.

Согласно заявлению незаконных местных депутатов, Молдова развязала против псевдореспублики "экономическую войну". В частности, так называемые депутаты обвинили Кишинев в том, что он "намеренно блокирует переговоры с Тирасполем".

Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем".

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

10 января так называемое Министерство государственной безопасности незаконного Приднестровья (ПМР) заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной и похищении своих "граждан".

В комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг это заявление и отметил, что оно, скорее всего, носит провокационный характер.

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