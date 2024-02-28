Приднестровье. ГПСУ: Провокаций на этом участке границы не фиксировалось в последнее время

В январе в псевдореспублике заявляли о стрельбе на границе с Украиной

Фото: ресурс оккупантов

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР). Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Журналист спросил, были ли в последнее время провокации на данном участке границы.

"Провокаций на границе с Молдовой на приднестровском сегменте не фиксировалось", – ответил Демченко.

Сегодня "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

10 января так называемое Министерство государственной безопасности незаконного Приднестровья заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной и похищении своих "граждан".

В комментарии LIGA.net спикер ГПСУ опроверг это заявление и отметил, что оно, скорее всего, носит провокационный характер.

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