Придністров'я. ДПСУ: Провокацій на цій ділянці кордону не фіксувалося останнім часом
Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій його частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР). Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Журналіст запитав, чи були останнім часом провокації на цій ділянці кордону.
"Провокацій на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті не фіксувалося", – відповів Демченко.
Сьогодні "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: буцімто остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".
Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, озвучені на незаконному з'їзді у Тирасполі.
- 10 січня так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян".
- У коментарі LIGA.net речник ДПСУ спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, має провокативний характер.
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