Придністров'я. ДПСУ: Провокацій на цій ділянці кордону не фіксувалося останнім часом

У січні в псевдореспубліці заявляли про стрілянину на кордоні з Україною

Фото: ресурс окупантів

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій його частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР). Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Журналіст запитав, чи були останнім часом провокації на цій ділянці кордону.

"Провокацій на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті не фіксувалося", – відповів Демченко.

Сьогодні "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: буцімто остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, озвучені на незаконному з'їзді у Тирасполі.