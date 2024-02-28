Придністров'я. ДПСУ: Провокацій на цій ділянці кордону не фіксувалося останнім часом
Фото: ресурс окупантів

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій його частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР). Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Журналіст запитав, чи були останнім часом провокації на цій ділянці кордону.

"Провокацій на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті не фіксувалося", – відповів Демченко.

Сьогодні "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: буцімто остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, озвучені на незаконному з'їзді у Тирасполі.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.
  • 10 січня так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян".
  • У коментарі LIGA.net речник ДПСУ спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, має провокативний характер.

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