Придністров'я. Місцеві пишуть про удар дрона-камікадзе по військовій частині в Тирасполі — фото

Наслідки прильоту по Придністров'ю (Фото: ресурс окупантів)

У тимчасово окупованому Росією молдовському Придністров'ї заявили про удар дрона-камікадзе по військовій частині в Тирасполі. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Там заявляють, що після прильоту невідомого безпілотника у військовій частині були вибух та пожежа.

null

На знімках видно вертоліт, що згорів, — імовірно, Мі-8.

Окупанти кажуть, що дрон летів з боку "Клеверного мосту", який розташований поряд з українським кордоном.

Зазначається, що жертв немає, працюють "правоохоронні органи".

null

ДОВІДКА Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

25 лютого "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте також: Санду: Конфлікт у Придністров'ї може бути вирішений після перемоги України у війні з Росією