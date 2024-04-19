Бомбардировщик Ту-22М3 и еще 29 целей: Воздушные силы поделились ночными потерями России
В ночь на 19 апреля российская армия нанесла комбинированный удар ракетами различных типов и ударными дронами. Воздушные силы сумели уничтожить 15 ракет, 14 беспилотников и впервые украинские зенитчики вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны уничтожили дальний бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.
По данным Олещука, впервые зенитные ракетные подразделения ВС во взаимодействии с разведкой уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носителя крылатых ракет Х-22. А также впервые украинским Воздушным силам удалось сбить две такие ракеты во время ночной российской атаки.
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
→ две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
→ 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
→ 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
→ две крылатые ракеты Х-22.
В целом враг применил 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:
→ две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
→ 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
→ 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
→ две крылатые ракеты "Искандер-К";
→ шесть крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
- 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.
- В результате атаки погибли два человека, еще 15 гражданских получили ранения.
- Россияне нанесли массированные ракетные удары по объектам Укрзалізниці в Днепре и области: работа железнодорожного вокзала в Днепре приостановлена, поезда дальнего следования и пригородные пока не курсируют.
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