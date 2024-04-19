Ракетная атака на Днепр. Два человека погибли, 15 ранены

Последствия удара (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

В Днепре в результате российской атаки погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его данным, кроме пятиэтажного дома повреждены два инфраструктурных объекта.

Лысак отметил, что оккупанты применили по территории Днепропетровской области утром девять ракет и еще две – ночью. Часть вражеских целей сбили Силы противовоздушной обороны.

Руководитель Днепропетровской ОВА отметил, что также в результате атаки по три пострадавших в Кривом Роге и Синельниково. Среди травмированных в Синельниково двое детей.

Также он написал, что в больнице умер восьмилетний ребенок, однако не указал, где именно.

ДОПОЛНЕНО В 08:35. Россияне нанесли массированные ракетные удары по объектам Укрзалізниці в Днепре и области, сообщили в компании. Есть раненые среди железнодорожников.

Работа железнодорожного вокзала в Днепре приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют. Высадка пассажиров трех поездов, которые должны были прибыть в Днепр, будет происходить на станции Горяиново.