Ракетная атака на Днепр. Два человека погибли, 15 ранены

Ракетная атака на Днепр. Два человека погибли, 15 раненыдополнено
В Днепре в результате российской атаки погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его данным, кроме пятиэтажного дома повреждены два инфраструктурных объекта.
Лысак отметил, что оккупанты применили по территории Днепропетровской области утром девять ракет и еще две – ночью. Часть вражеских целей сбили Силы противовоздушной обороны.
Руководитель Днепропетровской ОВА отметил, что также в результате атаки по три пострадавших в Кривом Роге и Синельниково. Среди травмированных в Синельниково двое детей.
Также он написал, что в больнице умер восьмилетний ребенок, однако не указал, где именно.
ДОПОЛНЕНО В 08:35. Россияне нанесли массированные ракетные удары по объектам Укрзалізниці в Днепре и области, сообщили в компании. Есть раненые среди железнодорожников.
Работа железнодорожного вокзала в Днепре приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют. Высадка пассажиров трех поездов, которые должны были прибыть в Днепр, будет происходить на станции Горяиново.
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- Утром 18 апреля Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате атаки ранения получили двое мужчин, возникли пожары.
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