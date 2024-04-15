После полуночи в Днепре раздался взрыв. Россия ударила по объекту инфраструктуры
В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Местные власти утром заявили о попадании.
02:56. В Днепре и области объявлена воздушная тревога.
03:01. Раздался мощный взрыв, заявил собеседник.
"Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целы. Последствия уточняются", – написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Это была вторая атака россиян на Днепр за сутки. Около 18:00 14 апреля враг атаковал ракетой Любимовскую общину.
Из-за падения обломков российской ракеты повреждены частные дома, по состоянию на утро 15 апреля 13 человек получили ранения, среди них ребенок.
- В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.
- Захватчики ударили по Очеретино – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
- Россияне ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля.
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