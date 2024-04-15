После полуночи в Днепре раздался взрыв. Россия ударила по объекту инфраструктуры

Местные власти подтвердили "прилет", люди не пострадали

Днепр (Скриншот по видео в YouTube)

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Местные власти утром заявили о попадании.

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02:56. В Днепре и области объявлена воздушная тревога.

03:01. Раздался мощный взрыв, заявил собеседник.

"Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целы. Последствия уточняются", – написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Это была вторая атака россиян на Днепр за сутки. Около 18:00 14 апреля враг атаковал ракетой Любимовскую общину.

Из-за падения обломков российской ракеты повреждены частные дома, по состоянию на утро 15 апреля 13 человек получили ранения, среди них ребенок.

В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.

Захватчики ударили по Очеретино – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

Россияне ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля.

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