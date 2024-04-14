Росіяни вдарили дроном по Нікополю – троє постраждалих, пошкоджено дві автівки: фото

Фото: Сергій Лисак

Російські загарбники вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

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За його даними, унаслідок російського удару безпілотником постраждали троє чоловіків 47, 57 та 64 років – вони отримали множинні осколкові поранення, в одного з них ще й відкритий перелом ноги.

Усіх трьох ушпиталили у стані середньої важкості, зазначив посадовець.

Унаслідок атаки сталося займання, пошкоджено два автомобілі, інші деталі з'ясовуються, підсумував він.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.

Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Під Одесою під час повітряної тривоги було чути вибух – окупанти скеровували ракету на місто.

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