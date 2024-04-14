Россияне ударили дроном по Никополю – трое пострадавших, повреждены два автомобиля: фото
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Российские захватчики ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

По его данным, в результате российского удара беспилотником пострадали трое мужчин 47, 57 и 64 лет – они получили множественные осколочные ранения, в один из них еще и открытый перелом ноги.

Всех троих госпитализировали в состоянии средней тяжести, отметил чиновник.

В результате атаки произошло возгорание, повреждены два автомобиля, другие детали выясняются, подытожил он.

Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
  • На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.
  • Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.
  • Под Одессой во время воздушной тревоги был слышен взрыв – оккупанты запускали ракету на город.

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