Россияне ударили дроном по Никополю – трое пострадавших, повреждены два автомобиля: фото

Фото:

Российские захватчики ударили дроном по Никополю Днепропетровской области – пострадали три человека, повреждены два автомобиля. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его данным, в результате российского удара беспилотником пострадали трое мужчин 47, 57 и 64 лет – они получили множественные осколочные ранения, в один из них еще и открытый перелом ноги.

Всех троих госпитализировали в состоянии средней тяжести, отметил чиновник.

В результате атаки произошло возгорание, повреждены два автомобиля, другие детали выясняются, подытожил он.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.

Захватчики ударили по Очеретину – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

Под Одессой во время воздушной тревоги был слышен взрыв – оккупанты запускали ракету на город.

Читайте также: РФ ударила тяжелой артиллерией и дронами в Никопольском районе – разрушение: фото