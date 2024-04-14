Росіяни скинули авіабомбу на п'ятиповерхівку у Донецькій області – є загибла та поранені: фото

Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники вдарили по селищу Очеретиному Донецької області – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

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Вдень окупанти вдарили по населеному пункту авіабомбою – влучили у п'ятиповерхівку, з-під її завалів вдалося витягнути тіло 67-річної жінки, написав посадовець.

Двоє поранених було ушпиталено, вони отримують необхідну медичну допомогу, зазначив Філашкін.

Він вчергове закликав місцевих мешканців не ризикувати своїм життям та евакуюватися.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Учора росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є руйнування, загиблі та поранені, зокрема, РФ била по Очеретиному авіабомбою КАБ-500.

Російські терористи навмисно розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік, який віз продовольство населенню.

На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.

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