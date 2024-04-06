Росіяни вдарили по Донеччині: убито п'ятьох, серед них мати з неповнолітньою донькою

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Російська артилерія (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники били з артилерії по Покровському району Донецької області – загинуло п'ятеро осіб, серед них 38-річна матір з 16-річною донькою. Про це повідомила обласна прокуратура.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Сьогодні загарбники двічі обстріляли селище Курахівка – від влучання снарядів по приватному сектору загинуло четверо людей, пише відомство.

Серед них 38-річна матір та її донька 16 років, також поранення отримав 52-річний чоловік, акцентують правоохоронці.

Також окупанти вдарили по Красногорівці, унаслідок чого загинув 25-річний чоловік, також отримав тілесні ушкодження 29-річний містянин, зазначає облпрокуратура.

Розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень. Вдень окупанти знову вдарили по місту – відомо про загиблого та поранених.

Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомляли військові. Згодом російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

Надвечір в Одесі була оголошена тривога через загрозу балістики – у місті чули два вибухи.

Читайте також: Покровськ і Мирноград опинилися під масованим обстрілом – фото наслідків