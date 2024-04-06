Россияне ударили по Донетчине: убиты пятеро, среди них мать с несовершеннолетней дочерью

Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны

Российская артиллерия (Фото: ресурс окупантов)

Российские захватчики избивали из артиллерии по Покровскому району Донецкой области – погибли пять человек, среди них 38-летняя мать с 16-летней дочерью. Об этом сообщила областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня захватчики дважды обстреляли поселок Кураховка – от попадания снарядов по частному сектору погибли четыре человека, пишет ведомство.

Среди них 38-летняя мать и ее дочь 16 лет, ранение получил 52-летний мужчина, акцентируют правоохранители.

Также оккупанты ударили по Красногоровке, в результате чего погиб 25-летний мужчина, также получил телесные повреждения 29-летний горожанин, отмечает облпрокуратура.

Начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения. Днем оккупанты снова ударили по городу – известно о погибшем и раненых.

Днем над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщали военные. Впоследствии российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения.

К вечеру в Одессе была объявлена тревога из-за угрозы баллистики – в городе слышали два взрыва.

Читайте также: Покровск и Мирноград оказались под массированным обстрелом – фото последствий