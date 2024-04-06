ЗСУ над Чорним морем збила двох російських "Орланів" – в Одесі було чути вибух

"Орлан-10" (Фото: ресурс окупантів)

Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомили Сили оборони Півдня. В Одесі було чути вибух.

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Бойову роботу виконали захисники з зенітної ракетної Одеської бригади.

Раніше військові повідомили про бойову роботу по дронах окупантів.

Співрозмовники LIGA.net в Одесі зазначали, що у місті було чути вибух близько 11:00 ранку.

"Орлан-10" – безпілотник, який був розроблений загарбниками у 2000-х роках. Це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій. У 2022-му окупанти презентували його ударну модифікацію.

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.

1 квітня Повітряні сили повідомили, що українські захисники уразили дорогий російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни застосовують "дуже дорогі ресурси" розвідувальних дронів, зокрема "Форпост", "Орлан" та Supercam, через ураження Україною літаків А-50.

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