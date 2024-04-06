ЗСУ над Чорним морем збила двох російських "Орланів" – в Одесі було чути вибух
Вдень над Чорним морем у районі Одеської області українські захисники знищили два російські розвідувальні дрони "Орлан-10", повідомили Сили оборони Півдня. В Одесі було чути вибух.
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Бойову роботу виконали захисники з зенітної ракетної Одеської бригади.
Раніше військові повідомили про бойову роботу по дронах окупантів.
Співрозмовники LIGA.net в Одесі зазначали, що у місті було чути вибух близько 11:00 ранку.
"Орлан-10" – безпілотник, який був розроблений загарбниками у 2000-х роках. Це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій. У 2022-му окупанти презентували його ударну модифікацію.
- Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.
- 1 квітня Повітряні сили повідомили, що українські захисники уразили дорогий російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar.
- Авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни застосовують "дуже дорогі ресурси" розвідувальних дронів, зокрема "Форпост", "Орлан" та Supercam, через ураження Україною літаків А-50.
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