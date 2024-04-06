ВСУ над Черным морем сбила двух российских "Орланов" – в Одессе был слышен взрыв

"Орлан-10" (Фото: ресурс окупантов)

Днем над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщили Силы обороны Юга. В Одессе был слышен взрыв.

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Боевую работу проделали защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.

Ранее военные сообщили о боевой работе по дронам оккупантов.

Собеседники LIGA.net в Одессе отмечали, что в городе был слышен взрыв около 11:00 утра.

"Орлан-10" – беспилотник, разработанный захватчиками в 2000-х годах. Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций. В 2022-м оккупанты представили его ударную модификацию.

В марте противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян.

1 апреля Воздушные силы сообщили, что украинские защитники поразили дорогой российский беспилотник "Форпост", который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что россияне применяют "очень дорогие ресурсы" разведывательных дронов, в частности "Форпост", "Орлан" и Supercam, из-за поражения Украиной самолетов А-50.

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