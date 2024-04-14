Росіяни прицільно вгатили по вантажівці у Сумській області, водій загинув – фото
На Сумщині зранку 14 квітня російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій. Обласна прокуратура заявила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів війни.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними слідства, подія сталася близько 8:00.
Окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку, водій від отриманих травм загинув на місці.
Це другий такий випадок за вихідні. У суботу, 13 квітня, російські терористи навмисно розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік, який віз продовольство населенню.
- 20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи в північні області, найбільш активно – на Сумщину.
- Керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.
- 1 квітня ДПСУ повідомила, що українські захисники відбили напад російської диверсійної-розвідувальної групи на Сумщині – був стрілецький бій, застосовувалася артилерія.
Дивіться також: "Посилюємо захист". Зеленський оглянув траншеї і вогневі пункти у Сумській області – відео