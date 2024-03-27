"Посилюємо захист". Зеленський оглянув траншеї і вогневі пункти у Сумській області – відео
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Сумської області, що межує із РФ і регулярно потерпає від обстрілів з боку окупантів, оглянув фортифікаційні споруди, які зводяться у регіоні задля посилення захисту.
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"На Сумщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист", – написав Зеленський.
Також під час візиту президент відвідав українських воїнів, які відновлюються після поранень, і відзначив їх державними нагородами.
Крім того, Зеленський оглянув командний пункт 117 окремої бригади територіальної оборони.
- 18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.
- 20 березня керівник Центру протидії дезінформації Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.
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