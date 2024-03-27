Президент Володимир Зеленський під час візиту до Сумської області, що межує із РФ і регулярно потерпає від обстрілів з боку окупантів, оглянув фортифікаційні споруди, які зводяться у регіоні задля посилення захисту.

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"На Сумщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист", – написав Зеленський.

Також під час візиту президент відвідав українських воїнів, які відновлюються після поранень, і відзначив їх державними нагородами.

Крім того, Зеленський оглянув командний пункт 117 окремої бригади територіальної оборони.

18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.

20 березня керівник Центру протидії дезінформації Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.

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