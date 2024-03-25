На одній із ділянок фронту військові завершили будівництво фортифікаційної споруди, яка витримує влучання артилерійських снарядів діаметром до 155 міліметрів. Відео з оборонною спорудою опублікувало Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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Командир взводу з огороджень інженерної роти 23 ОМБр Олег Коваленко розповів, що будівництво тривало три місяці, а довжина траншеї та ходів сполучень становить близько двох кілометрів.

Він пояснив, що фортифікація призначена для координування оборони рубежів та безпечного перебування й відпочинку військовослужбовців.

Коваленко додав, що це четвертий об'єкт, збудований силами інженерно-саперної роти.