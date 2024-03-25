В ВСУ показали фортификацию, которая выдерживает попадание 155-мм снарядов – видео
На одном из участков фронта военные завершили строительство фортификационного сооружения, выдерживающего попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров. Видео с оборонным сооружением опубликовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
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Командир взвода по ограждениям инженерной роты 23 ОМБр Олег Коваленко рассказал, что строительство длилось три месяца, а длина траншеи и ходов соединений составляет около двух километров.
Он пояснил, что фортификация предназначена для координации обороны рубежей и безопасного пребывания и отдыха военнослужащих.
Коваленко добавил, что это четвертый объект, построенный силами инженерно-саперной роты.
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