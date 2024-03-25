На одном из участков фронта военные завершили строительство фортификационного сооружения, выдерживающего попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров. Видео с оборонным сооружением опубликовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Командир взвода по ограждениям инженерной роты 23 ОМБр Олег Коваленко рассказал, что строительство длилось три месяца, а длина траншеи и ходов соединений составляет около двух километров.

Он пояснил, что фортификация предназначена для координации обороны рубежей и безопасного пребывания и отдыха военнослужащих.

Коваленко добавил, что это четвертый объект, построенный силами инженерно-саперной роты.