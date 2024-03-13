Фортификации ВСУ. В Ровенской области возводятся оборонные рубежи, рядом Беларусь – фото

Строительство ведется в "четкой координации" с военными, заявил глава ОВА

Фото: Facebook Александр Коваль

На севере Ровенской, граничащей с Беларусью, происходит строительство оборонительных рубежей. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Коваль.

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По его словам, строительство укреплений на севере области происходит в "четкой координации" с военными: возводятся невзрывные заграждения и взводные опорные пункты.

В частности, строители проводят земляные работы, обустраивают ходы сообщений и прочее, заметил чиновник.

Коваль заявил, что работы проходят согласно графику.

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Фото: Facebook Александр Коваль

Фото: Facebook Александр Коваль

Фото: Facebook Александр Коваль

Фото: Facebook Александр Коваль

11 марта на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.

12 марта президент сообщил, что Украина будет увеличивать численность пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от РФ и в расчете на долговременную защиту после войны.

В Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности, траншеи делают шире и выше – 2 метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

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