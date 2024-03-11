Три лінії оборони на 2000 кілометрів. Зеленський озвучив плани будівництва фортифікацій

На Ставці були доповіді Сирського та Генштабу щодо ситуації на головних ділянках фронту

Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Анатолій Баргілевич доповіли про ситуацію на фронті — Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Бахмутський, Мар'їнський та південний напрямки, а також операції морської піхоти.

Він зазначив, що міністр оборони Рустем Умєров та голова Мінстратегпрому Олександр Камишін відзвітували щодо забезпечення Сил оборони всім необхідним.

Йдеться про фактичні та майбутні постачання снарядів, ракет та інших озброєнь, а також власного виробництва.

Іншою темою було будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони.

Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

"Масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на своєчасне завершення", – резюмував глава держави.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для ефективнішого зміцнення ліній оборони на фронті.

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