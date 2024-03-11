Три линии обороны на 2000 километров. Зеленский озвучил планы строительства фортификаций

На Ставке были доклады Сырского и Генштаба о ситуации на главных участках фронта

Владимир Зеленский (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич доложили о ситуации на фронте — Купянское, Лиманское, Авдеевское, Бахмутское, Марьинское и южное направления, а также операции морской пехоты.

Он отметил, что министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин отчитались по обеспечению Сил обороны всем необходимым.

Речь идет о фактических и будущих поставках снарядов, ракет и других вооружений, а также собственного производства.

Другой темой было строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу возведения новых линий обороны.

Зеленский заявил, что задача — построить три полосы обороны длиной в 2000 километров.

"Масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", — резюмировал глава государства.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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