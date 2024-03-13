Фортифікації ЗСУ. У Рівненській області зводяться оборонні рубежі, поряд Білорусь – фото
На півночі Рівненщині, котра межує з Білоруссю, відбувається будівництво оборонних рубежів. Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Коваль.
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За його словами, будівництво укріплень на півночі області відбувається у "чіткій координації" з військовими: зводяться невибухові загородження та взводні опорні пункти.
Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше, зауважив посадовець.
Коваль заявив, що роботи відбуваються згідно з графіком.
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- 11 березня на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.
- 12 березня президент повідомив, що Україна збільшуватиме чисельність прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від РФ та в розрахунку на довготривалий захист після війни.
- На Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги, зокрема, траншеї роблять ширшими і вищими – 2 метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.
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