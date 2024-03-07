Міноборони показало укріплення у Сумській та Запорізькій областях – багато фото

Для фортифікацій використовують так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції

Фото: Міноборони

Міністерство оборони опублікувало фото фортифікаційних споруд у Запорізькій та Сумській областях. Вони споруджені, щоб захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими.

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На перших знімках – оборонні укріплення на Сумському напрямку. Міноборони зазначає, що бійниці облаштовують бронекапсулами.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

На Запорізькому напрямку для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій показував оборонні укріплення на чотирьох різних точках на Авдіївському напрямку.

За його словами, фортифікації на цьому напрямку значною мірою вже споруджені.

Лиховій стверджував, що активні роботи з будівництва укріплень почалися в грудні 2023 року і велися ще до виходу українських військ з Авдіївки, а після виведення – стали активнішими.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зміцнення ліній оборони на фронті.

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