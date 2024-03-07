Минобороны показало укрепления в Сумской и Запорожской областях – много фото
Министерство обороны опубликовало фотографии фортификационных сооружений в Запорожской и Сумской областях. Они возведены, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещения более безопасными.
На первых снимках – оборонительные укрепления на Сумском направлении. Минобороны отмечает, что бойницы обустраивают бронекапсулами.
На Запорожском направлении для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.
Ранее спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий показывал оборонительные укрепления на четырех разных точках на Авдеевском направлении.
По его словам, фортификации в этом направлении в значительной степени уже построены.
Лыховий утверждал, что активные работы по строительству укреплений начались в декабре 2023 года и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки, а после вывода стали активнее.
- 30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.
- 29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.
- По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.
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