Минобороны показало укрепления в Сумской и Запорожской областях – много фото

Для фортификаций используют так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции

Фото: Минобороны

Министерство обороны опубликовало фотографии фортификационных сооружений в Запорожской и Сумской областях. Они возведены, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещения более безопасными.

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На первых снимках – оборонительные укрепления на Сумском направлении. Минобороны отмечает, что бойницы обустраивают бронекапсулами.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

На Запорожском направлении для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Ранее спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий показывал оборонительные укрепления на четырех разных точках на Авдеевском направлении.

По его словам, фортификации в этом направлении в значительной степени уже построены.

Лыховий утверждал, что активные работы по строительству укреплений начались в декабре 2023 года и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки, а после вывода стали активнее.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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