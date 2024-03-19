В ВСУ заявили о круглосуточном строительстве оборонных сооружений – фото

Военнослужащие непрерывно роют траншеи и окопы, строят фортификационные сооружения, заявило Командование Сил поддержки ВСУ

Строительство оборонных сооружений (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

На угрожающих направлениях фронта круглосуточно идет строительство оборонительных рубежей и сооружений. Об этом заявила пресс-служба Командования Сил поддержки ВСУ на странице в Facebook.

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"Данные сооружения будут защищать личный состав, боевую технику, боеприпасы от поражения противника, а также будут убежищем от неблагоприятных погодных условий и местом отдыха для личного состава", – сообщило Командование сил поддержки.

К работе привлечены военнослужащие инженерных войск инженерно-позиционного полка Сил поддержки.

Строительство оборонных сооружений (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

Строительство оборонных сооружений (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что в планах сейчас построение трех полос обороны протяженностью 2000 километров.

12 января командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что за последние месяцы оборудование полос обороны границы в северной операционной зоне выросло на 63%.

29 февраля председатель Запорожской ОВА председатель Виктор Никита заявил, что закарпатские строители и инженеры круглосуточно работают над оборонительными сооружениями, несмотря на постоянные российские атаки.

В Донецкой области военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования – траншеи делают шире и выше – 2 метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

13 марта председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

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