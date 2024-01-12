Зміцнення північного кордону: створюється потужна система інженерних загороджень – Наєв

Сергій Наєв (Фото - Оперативне командування Північ)

У північній операційній зоні йдуть роботи з посиленої фортифікації кордону з державою-агресором, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Як заявив генерал, за останні місяці обладнання смуг оборони кордону у північній операційній зоні зросло на 63%.

Попри те, що окупанти періодично обстрілюють прикордонну українську територію з артилерії та мінометів, спрямовують через кордон ДРГ та ударні дрони, ситуація в Чернігівській області контролюється, зазначив він.

"Ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота", – заявив генерал.

За його словами, особливо важливим є те, що "розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень".

На кордоні обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, будуються вогневі позиції. Перед опорними пунктами ставляться системи інженерних загороджень, зокрема вибухових.

Окремі ділянки кордону військові планують щільно замінувати, після чого такі посилені опорні пункти зможуть у разі необхідності зупинити атаки до батальйону ворожих сил, сказав Наєв.

Таких самих заходів щодо зміцнення кордону вживають і в інших північних регіонах – від Волині до Харківщини.

Фото – Оперативне командування Північ

Фото – Оперативне командування Північ

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

7 грудня уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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