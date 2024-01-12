Укрепление северной границы: создается мощная система инженерных заграждений – Наев

Оборудуются бетонные сооружения, блиндажи, огневые позиции. Перед опорными пунктами ставятся системы инженерных заграждений, в том числе взрывных

Сергей Наев (Фото - Оперативне командування Північ)

В северной операционной зоне идут работы по усиленной фортификации границы с государством-агрессором, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Как заявил генерал, за последние месяцы оборудование полос обороны границы в северной операционной зоне возросло на 63%.

Несмотря на то, что оккупанты периодически обстреливают приграничную украинскую территорию из артиллерии и минометов, направляют через границу ДРГ и ударные дроны, обстановка в Черниговской области контролируется, отметил он.

"Мы не сидим сложа руки. Силы обороны действуют на упреждение. Занимаемся повышением числа и эффективности мобильных огневых групп ПВО, идет контрдиверсионная работа", – заявил генерал.

По его словам, особенно важно то, что "отстраиваются оборонительные рубежи и создается мощная система инженерных заграждений".

На границе оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, строятся огневые позиции. Перед опорными пунктами ставятся системы инженерных заграждений, в том числе взрывных.

Отдельные участки границы военные планируют плотно заминировать, после чего такие усиленные опорные пункты смогут при необходимости остановить атаки до батальона вражеских сил, сказал Наев.

Такие же меры по укреплению границы предпринимаются и в других северных регионах – от Волыни до Харьковской области.

Фото – Оперативне командування Північ

Фото – Оперативне командування Північ

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

7 декабря правительство выделило 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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