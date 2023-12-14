Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что наиболее опасные направления фронта на севере укрепляют дополнительными оборонными сооружениями. Соответствующий ролик генерал-лейтенант опубликовал в соцсетях.

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По его словам, сейчас в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны. В частности, там устанавливают так называемые "зубы дракона".

"Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации", – сказал Наев.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря правительство выделило 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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