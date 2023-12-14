Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що найбільш небезпечні напрямки фронту на півночі укріплюють додатковими оборонними спорудами. Відповідний ролик генерал-лейтенант опублікував у соцмережах.

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За його словами, зараз на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі й позиції першої та другої смуги оборони. Зокрема там встановлюють так звані "зуби дракона".

"Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації", – сказав Наєв.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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