У ЗСУ заявили про цілодобове будівництво оборонних споруд на загрозливих напрямках – фото
На загрозливих напрямках фронту цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд. Про це заявила пресслужба Командування Сил підтримки ЗСУ на сторінці у Facebook.
"Дані споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника, а також будуть прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу", – повідомило Командування Сил підтримки.
Зазначається, що до роботи залучені військовослужбовці інженерних військ інженерно-позиційного полку Сил підтримки.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що в планах зараз — побудова трьох смуг оборони завдовжки 2000 кілометрів.
- 12 січня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що за останні місяці обладнання смуг оборони кордону у північній операційній зоні зросло на 63%.
- 29 лютого голова Запорізької ОВА голова Віктор Микита заявив, що закарпатські будівельники й інженери цілодобово працюють над оборонними спорудами попри постійні російські атаки.
- На Донеччині військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги – траншеї роблять ширшими та вищими – 2 метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.
- 13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненщини, яка межує з Білоруссю.
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