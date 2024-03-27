Президент Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область, которая граничит с РФ и регулярно страдает от обстрелов со стороны оккупантов, осмотрел фортификационные сооружения, возводимые в регионе для усиления защиты.

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"В Сумской области продолжается строительство фортификационных сооружений. Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту", – написал Зеленский.

Также во время визита президент посетил восстанавливающихся после ранений украинских воинов и вручил им государственные награды.

Кроме того, Зеленский осмотрел командный пункт 117 отдельной бригады территориальной обороны.

18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза есть постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.

20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что РФ проводит информационную кампанию о "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

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