"Сходство" Сумской области с Бахмутом: РФ пустила ИПСО из-за проблем на границе – ЦПД
Россия сейчас проводит информационную кампанию как на украинскую, так и международную аудиторию, в частности относительно "наступления" на Киев, "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов. Это происходит вследствие того, что российская армия не может защитить собственную границу от российских добровольцев. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Россия сейчас проводит кампанию как на украинскую, так и международную аудитории. Речь идет об угрозах наступления на Киев летом или осенью, угрозы захватить Харьков. Призывы о готовности дойди до Одессы", – сообщил Коваленко.
Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что сейчас обострилась ситуация в Сумской области и россияне проводят информационную кампанию с использованием украиноязычных ботов, промороликов в TikTok из приграничных сел, где сравнивают ситуацию с Бахмутом.
"Мол, власть что-то умалчивает о Сумской области. Эти нарративы мы видим, и они широко распространяются", – пояснил он.
Коваленко отметил, что цель врага – отвлечь внимание от того, что российская армия не может защитить собственную границу от российских добровольцев. Зато посеять панику – это один из эпизодов информационной кампании, которую сейчас проводит России, добавил он.
18 марта в комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
- 18 марта российские добровольческие подразделения уничтожили систему радиоэлектронной борьбы "Житель" вооруженных сил захватчиков в Белгородской области.
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