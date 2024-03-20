"Сходство" Сумской области с Бахмутом: РФ пустила ИПСО из-за проблем на границе – ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что враг сейчас хочет посеять панику, что является одним из эпизодов кампании

Сумская область (Фото: EPA)

Россия сейчас проводит информационную кампанию как на украинскую, так и международную аудиторию, в частности относительно "наступления" на Киев, "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов. Это происходит вследствие того, что российская армия не может защитить собственную границу от российских добровольцев. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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"Россия сейчас проводит кампанию как на украинскую, так и международную аудитории. Речь идет об угрозах наступления на Киев летом или осенью, угрозы захватить Харьков. Призывы о готовности дойди до Одессы", – сообщил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что сейчас обострилась ситуация в Сумской области и россияне проводят информационную кампанию с использованием украиноязычных ботов, промороликов в TikTok из приграничных сел, где сравнивают ситуацию с Бахмутом.

"Мол, власть что-то умалчивает о Сумской области. Эти нарративы мы видим, и они широко распространяются", – пояснил он.

Коваленко отметил, что цель врага – отвлечь внимание от того, что российская армия не может защитить собственную границу от российских добровольцев. Зато посеять панику – это один из эпизодов информационной кампании, которую сейчас проводит России, добавил он.

18 марта в комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется.

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