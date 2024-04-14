Россияне прицельно ударили по грузовику в Сумской области, водитель погиб – фото

Фото: Офис генпрокурора

В Сумской области утром 14 апреля российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель. Областная прокуратура заявила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов войны.

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По данным следствия, происшествие произошло около восьми часов.

Оккупанты на территории Краснопольской общины Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик, водитель от полученных травм погиб на месте.

Это второй подобный случай за выходные. В субботу, 13 апреля, российские террористы намеренно расстреляли гражданский автомобиль в приграничье Новгород-Северского района. Погиб мужчина, везший продовольствие населению.

Фото: Офис генпрокурора

20 марта спикер Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – в Сумскую область.

Руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

1 апреля ГНСУ сообщила, что украинские защитники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области – был стрелковый бой, применялась артиллерия.

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