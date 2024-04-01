Стрілецький бій і артилерія – ДПСУ, Нацгвардія та ЗСУ зупинили російських диверсантів
Державна прикордонна служба повідомила, що українські захисники відбили напад російської диверсійної-розвідувальної групи на Сумщині – був стрілецький бій, застосовувалася артилерія. Речник відомства Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що інцидент стався учора, 31 березня.
"Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ була викрита прикордонниками, які одразу відкрили вогонь на ураження", – йдеться у повідомленні.
Після цього зав'язався стрілецький бій, на допомогу прикордонникам оперативно прийшли резерви відомства, Нацгвардії та ЗСУ, зокрема були залучені артилерійські розрахунки, повідомили у ДПСУ.
Унаслідок бою росіяни відступили, підсумували прикордонники.
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Речник відомства повідомив LIGA.net, що йдеться про епізод, який стався 31 березня й потрапив до вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ.
Тоді стало відомо, що українські підрозділи зупинили спробу проникнення ДРГ росіян в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області.
Відстань від Старої Гути до російсько-українського кордону складає близько 2,4 км.
- 18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.
- 20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину.
- 20 березня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.
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