Стрілецький бій і артилерія – ДПСУ, Нацгвардія та ЗСУ зупинили російських диверсантів

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Державна прикордонна служба повідомила, що українські захисники відбили напад російської диверсійної-розвідувальної групи на Сумщині – був стрілецький бій, застосовувалася артилерія. Речник відомства Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що інцидент стався учора, 31 березня.

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"Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ була викрита прикордонниками, які одразу відкрили вогонь на ураження", – йдеться у повідомленні.

Після цього зав'язався стрілецький бій, на допомогу прикордонникам оперативно прийшли резерви відомства, Нацгвардії та ЗСУ, зокрема були залучені артилерійські розрахунки, повідомили у ДПСУ.

Унаслідок бою росіяни відступили, підсумували прикордонники.

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Речник відомства повідомив LIGA.net, що йдеться про епізод, який стався 31 березня й потрапив до вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ.

Тоді стало відомо, що українські підрозділи зупинили спробу проникнення ДРГ росіян в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області.

Відстань від Старої Гути до російсько-українського кордону складає близько 2,4 км.

18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.

20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину.

20 березня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.

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