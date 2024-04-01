Стрелковый бой и артиллерия – ГПСУ, Нацгвардия и ВСУ остановили российских диверсантов

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Государственная пограничная служба сообщила, что украинские защитники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на Сумщине – был стрелковый бой, применялась артиллерия. Спикер ведомства Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что инцидент произошел вчера, 31 марта.

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"Российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. ДРГ была разоблачена пограничниками, которые сразу открыли огонь на поражение", – говорится в сообщении.

После этого завязалось стрелковое сражение, на помощь пограничникам оперативно пришли резервы ведомства, Нацгвардии и ВСУ, в том числе были привлечены артиллерийские расчеты, сообщили в ГПСУ.

В результате боя россияне отступили, подытожили пограничники.

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Спикер ведомства сообщил LIGA.net, что речь идет об эпизоде, который произошел 31 марта и попал в вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Тогда стало известно, что украинские подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ россиян в районе населённого пункта Старая Гута Сумской области.

Расстояние от Старой Гуты до российско-украинской границы составляет около 2,4 км.

18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.

20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – на Сумщину.

20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации на Сумщине и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

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