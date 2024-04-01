Стрелковый бой и артиллерия – ГПСУ, Нацгвардия и ВСУ остановили российских диверсантов
Государственная пограничная служба сообщила, что украинские защитники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на Сумщине – был стрелковый бой, применялась артиллерия. Спикер ведомства Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что инцидент произошел вчера, 31 марта.
"Российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. ДРГ была разоблачена пограничниками, которые сразу открыли огонь на поражение", – говорится в сообщении.
После этого завязалось стрелковое сражение, на помощь пограничникам оперативно пришли резервы ведомства, Нацгвардии и ВСУ, в том числе были привлечены артиллерийские расчеты, сообщили в ГПСУ.
В результате боя россияне отступили, подытожили пограничники.
Читайте также: "Хотят стереть с лица земли". Почему Россия забрасывает север Украины авиабомбами и дронами
Спикер ведомства сообщил LIGA.net, что речь идет об эпизоде, который произошел 31 марта и попал в вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.
Тогда стало известно, что украинские подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ россиян в районе населённого пункта Старая Гута Сумской области.
Расстояние от Старой Гуты до российско-украинской границы составляет около 2,4 км.
- 18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.
- 20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – на Сумщину.
- 20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации на Сумщине и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.
Смотрите также: "Усиливаем защиту". Зеленский осмотрел траншеи и огневые пункты в Сумской области