На Сумщині Сили оборони зупинили російську ДРГ
Сьогодні українські захисники зупинили спробу проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи у Сумську область, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Українські підрозділи зупинили спробу проникнення ДРГ росіян в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області, повідомили в Генштабі.
Відстань від села до російсько-українського кордону складає близько 2,4 км:
Загалом на Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України, зауважили військові.
Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Олександрівки Сумської та Огірцевого Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів загарбників зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Буда-Вороб’ївська і Єліне Чернігівської; Середина Буда, Лукашівка й Старикове Сумської; Козача Лопань, Лук’янці та Тернова Харківської області.
Читайте також: "Хочуть стерти з лиця землі". Чому Росія закидує північ України авіабомбами та дронами
- 18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.
- 20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину.
- 20 березня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.
Дивіться також: "Посилюємо захист". Зеленський оглянув траншеї і вогневі пункти у Сумській області – відео