В Сумской области Силы обороны остановили российскую ДРГ

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Сегодня украинские защитники пресекли попытку проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в Сумскую область, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Украинские подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ россиян в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области, сообщили в Генштабе.

Расстояние от села до российско-украинской границы составляет около 2,4 км.

В целом на Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляют обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины, отметили военные.

Россияне нанесли авиационных ударов в районах Александровки Сумской и Огурцово Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам захватчиков подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Буда-Воробьевская и Елино Черниговской; Середина Буда, Лукашевка и Стариково Сумской; Казачья Лопань, Лукьянцы и Тернова Харьковской области.

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18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.

20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют заходы в северные области, наиболее активно – на Сумщину.

20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации на Сумщине и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

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