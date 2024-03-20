Російські ДРГ на Півночі. Прикордонники: Здійснюють заходи досить часто, найбільше – на Сумщині

Активність ворожих груп фіксують і на Харківщині, а по Чернігівщині таких спроб спостерігається менше, але можуть з'явитися і там

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські диверсійно-розвідувальні групи "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, заходи російських ДРГ у північні області України відбуваються не щоденно, але "досить часто" – найбільш активним напрямком тут залишається Сумська область.

Демченко зазначив, що активність ДРГ окупантів фіксують і на Харківщині, а по Чернігівщині таких спроб спостерігається менше, але "у будь-який момент" такі групи можуть з'явитися і там.

Також речник ДПСУ повідомив, що інженерно укріпити кордон з РФ на півночі наразі неможливо через російські обстріли, напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, що росіяни продовжують підтримувати напругу у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, але на більше вони поки що не здатні.

вийшов великий текст про те, що росіяни продовжують підтримувати напругу у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, але на більше вони поки що не здатні. Президент Володимир Зеленський заявив, що загарбники постійно намагаються завести диверсійно-розвідувальні групи та вчиняють терористичні обстріли та удари по Сумській області, а Україні потрібне посилення протиповітряної оборони, аби унеможливити терор загарбників.

За даними ДПСУ, з початку березня окупанти здійснили близько 2000 обстрілів по Харківській, Сумській та Чернігівській областях, РФ почала активно застосовувати авіацію, а також б'є FPV-дронами – ними цілять і по цивільних мешканцях, нищиться інфраструктура та будинки.

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