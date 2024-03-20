РФ вдарила КАБами по прикордонню під Харковом, є поранений – фото

Фото: В'ячеслав Задоренко

Російські загарбники скинули дві керовані авіабомби на Козачу Лопань Харківської області – поранення отримав місцевий житель, є руйнування. Про це повідомив В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

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Загарбники скинули два КАБи на Козачу Лопань близько четвертої години ранку, унаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав 57-річний місцевий мешканець, написав він.

Наразі чоловік у лікарні, його стан стабільний, повідомив Задоренко.

Пошкоджень унаслідок російської атаки зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога та лінії електропередач, зазначив посадовець.

Зараз оперативні служби ліквідовують наслідки російської атаки, підсумував голова МВА.

Фото: В'ячеслав Задоренко

Козача Лопань знаходиться на відстані близько 2 км від російсько-українського кордону:

Учора російські військові завдали ударів по Харківській області: попередньо, били авіаційною ракетою Х-59 та з систем "Ураган". Є пошкодження, травмовано поліціянта.

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