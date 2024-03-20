РФ ударила КАБами по приграничью под Харьковом, есть раненый – фото
Российские захватчики сбросили две управляемые авиабомбы на Казачью Лопань Харьковской области – ранение получил местный житель, есть разрушения. Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.
Захватчики сбросили два КАБа на Казачью Лопань около четырех часов утра, в результате бомбардировок ранения средней тяжести получил 57-летний местный житель, написал он.
В настоящее время мужчина в больнице, его состояние стабильное, сообщил Задоренко.
Повреждения в результате российской атаки получили частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, автодорога и линии электропередач, отметил чиновник.
Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия российской атаки, подытожил глава ГВА.
Казачья Лопань находится на расстоянии около 2 км от российско-украинской границы:
- Вчера российские военные нанесли удары по Харьковской области: предварительно били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Есть повреждения, травмирован полицейский.
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