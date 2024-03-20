ДРГ России на Севере. Пограничники: Делают заходы довольно часто, больше всего на Сумщине

Активность вражеских групп фиксируют и в Харьковской области, а по Черниговщине таких попыток наблюдается меньше, но могут появиться и там

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Российские диверсионно-разведывательные группы "достаточно часто" осуществляют заходы в северные области, наиболее активно – в Сумскую. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, заходы российских ДРГ в северных областях Украины проходят не ежедневно, но "достаточно часто" – наиболее активным направлением здесь остается Сумская область.

Демченко отметил, что активность ДРГ оккупантов фиксируют и на Харьковщине, а по Черниговщине таких попыток наблюдается меньше, но "в любой момент" такие группы могут появиться и там.

Также спикер ГПСУ сообщил, что инженерно укрепить границу с РФ на севере пока невозможно из-за российских обстрелов, направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.

На LIGA.net вышел большой текст о том, что россияне продолжают поддерживать напряжение в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но на большее они пока не способны.

вышел большой текст о том, что россияне продолжают поддерживать напряжение в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но на большее они пока не способны. Президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики постоянно пытаются завести диверсионно-разведывательные группы и совершают террористические обстрелы и удары по Сумской области, а Украине нужно усиление противовоздушной обороны, чтобы сделать невозможным террор захватчиков.

По данным ГПСУ, с начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов по Харьковской, Сумской и Черниговской областях, РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами – ими целятся и по гражданским жителям, уничтожается инфраструктура и дома.

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