Зеленский: На Сумщину Россия постоянно пробует завести ДРГ, наносит террористические удары

По словам президента, необходимые системы ПВО есть у партнеров, также требуется "максимальное ускорение" по передаче истребителей F-16

Фото: Офис президента

Российские захватчики постоянно пробуют завести диверсионно-разведывательные группы и устраивают террористические обстрелы и удары по Сумской области. Украине требуется усиление противовоздушной обороны, чтобы сделать невозможным террор захватчиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Украинский лидер отметил, что провел совещание по международной работе на этот и следующий месяц: готовятся к подписанию новые соглашения о безопасности, а также будут новые юридические шаги для привлечения российских военных преступников.

"Важно, чтобы это движение – движение к справедливости – имело постоянную энергию, постоянное усиление. [...] Мир должен видеть, как международная юстиция работает в ответ на агрессию и террор. Только один пример сейчас – Сумщина, наш регион, граничащий с российской территорией. И это – постоянные российские попытки введения ДРГ. Постоянные террористические обстрелы и удары", – отметил он.

Президент подчеркнул, что армия захватчиков пытается "просто сжечь в руины" украинские пограничные села, а с начала марта авиация оккупантов сбросила только на общины Сумщины почти 200 управляемых авиабомб – по селам, городам, гражданской инфраструктуре.

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По словам Зеленского, очевидной необходимостью для Украины является усиление ПВО таким образом, чтобы сделать невозможным российский террор в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской и южных областях: "Везде, где это нужно".

Глава государства отметил, что соответствующие системы ПВО есть у партнеров, а также требуется "максимальное ускорение" передачи истребителей F-16.

"Я благодарю всех, кто помогает. Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни – не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы "Пейтриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей", – подытожил президент.

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12 марта захватчики били по приграничнью Сумской области: в результате ударов ранены пятеро детей и один мужчина.

В ночь на 13 марта российская армия ударила дроном-камикадзе Shahed-136 по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Сумская ОВА сообщила о повреждении 30 квартир, 15 из которых разрушены полностью. Из-под завалов были деблокированы тела трех погибших.

По данным ГПСУ, с начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов по Харьковской, Сумской и Черниговской областях, РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами – ими целятся и по гражданским жителям, уничтожается инфраструктура и дома.

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